Хименес вернулся к учебе, чтобы получить аттестат о среднем образовании
Защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес в 31 год решил вернуться к учебе, чтобы получить аттестат о среднем образовании. Уругвайцу диагностировали СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) одновременно с его 8-летним сыном.
«Когда мне сказали, что это наследственное, я разрыдался, потому что все эти восемь лет ничего не понимал», — приводит MUFA слова Хименеса.
Футболист рассказал, что в детстве поведенческие трудности и гиперактивность мешали ему учиться, поэтому он так и не окончил школу. Сейчас он начал заниматься дистанционно.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|9
|0
|0
|39-9
|27
|
2
|Атлетико
|9
|7
|1
|1
|19-8
|22
|
3
|Реал
|9
|7
|0
|2
|23-9
|21
|
4
|Бетис
|9
|6
|1
|2
|16-14
|19
|
5
|Реал Сосьедад
|9
|5
|1
|3
|17-17
|16
|
6
|Севилья
|9
|4
|2
|3
|14-16
|14
|
7
|Алавес
|9
|3
|2
|4
|13-10
|11
|
8
|Сельта
|9
|2
|5
|2
|10-7
|11
|
9
|Депортиво
|9
|2
|5
|2
|13-12
|11
|
10
|Осасуна
|9
|3
|2
|4
|10-18
|11
|
11
|Атлетик
|7
|2
|3
|2
|7-6
|9
|
12
|Вильярреал
|9
|2
|3
|4
|13-13
|9
|
13
|Р. Вальекано
|8
|2
|3
|3
|12-17
|9
|
14
|Хетафе
|9
|2
|3
|4
|5-11
|9
|
15
|Эспаньол
|9
|2
|2
|5
|11-12
|8
|
16
|Расинг
|9
|2
|2
|5
|13-25
|8
|
17
|Леванте
|8
|1
|4
|3
|12-16
|7
|
18
|Эльче
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
19
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|6-15
|6
|
20
|Малага
|9
|0
|4
|5
|6-18
|4
Результаты / календарь
1 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.09
|22:00
|Реал Сосьедад – Сельта
|0 : 0
|15.09
|20:00
|Р. Вальекано – Эспаньол
|2 : 1
|15.09
|21:00
|Алавес – Валенсия
|0 : 1
|15.09
|22:30
|Эльче – Реал
|2 : 3
|16.09
|20:00
|Атлетико – Осасуна
|4 : 0
|16.09
|20:00
|Депортиво – Севилья
|0 : 1
|16.09
|22:30
|Барселона – Расинг
|7 : 2
|17.09
|20:00
|Бетис – Хетафе
|1 : 0
|17.09
|22:30
|Малага – Вильярреал
|1 : 3
|21.10
|21:00
|Леванте – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|9
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|6
|1
|3
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|8
|1
|3
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|5
|1
|2
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