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Хименес вернулся к учебе, чтобы получить аттестат о среднем образовании

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес в 31 год решил вернуться к учебе, чтобы получить аттестат о среднем образовании. Уругвайцу диагностировали СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) одновременно с его 8-летним сыном.

«Когда мне сказали, что это наследственное, я разрыдался, потому что все эти восемь лет ничего не понимал», — приводит MUFA слова Хименеса.

Футболист рассказал, что в детстве поведенческие трудности и гиперактивность мешали ему учиться, поэтому он так и не окончил школу. Сейчас он начал заниматься дистанционно.

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Хосе Хименес
Футбол
ФК Атлетико
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 9 0 0 39-9 27
2
 Атлетико 9 7 1 1 19-8 22
3
 Реал 9 7 0 2 23-9 21
4
 Бетис 9 6 1 2 16-14 19
5
 Реал Сосьедад 9 5 1 3 17-17 16
6
 Севилья 9 4 2 3 14-16 14
7
 Алавес 9 3 2 4 13-10 11
8
 Сельта 9 2 5 2 10-7 11
9
 Депортиво 9 2 5 2 13-12 11
10
 Осасуна 9 3 2 4 10-18 11
11
 Атлетик 7 2 3 2 7-6 9
12
 Вильярреал 9 2 3 4 13-13 9
13
 Р. Вальекано 8 2 3 3 12-17 9
14
 Хетафе 9 2 3 4 5-11 9
15
 Эспаньол 9 2 2 5 11-12 8
16
 Расинг 9 2 2 5 13-25 8
17
 Леванте 8 1 4 3 12-16 7
18
 Эльче 9 1 4 4 11-17 7
19
 Валенсия 9 1 3 5 6-15 6
20
 Малага 9 0 4 5 6-18 4
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38 тур
3.09 22:00 Реал Сосьедад – Сельта 0 : 0
15.09 20:00 Р. Вальекано – Эспаньол 2 : 1
15.09 21:00 Алавес – Валенсия 0 : 1
15.09 22:30 Эльче – Реал 2 : 3
16.09 20:00 Атлетико – Осасуна 4 : 0
16.09 20:00 Депортиво – Севилья 0 : 1
16.09 22:30 Барселона – Расинг 7 : 2
17.09 20:00 Бетис – Хетафе 1 : 0
17.09 22:30 Малага – Вильярреал 1 : 3
21.10 21:00 Леванте – Атлетик - : -
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ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 9
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 8
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 6
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 4
И К Ж
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 6 1 3
Джене Даконам
Джене Даконам

Хетафе

 8 1 3
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
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