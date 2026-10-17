Хименес вернулся к учебе, чтобы получить аттестат о среднем образовании

Защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес в 31 год решил вернуться к учебе, чтобы получить аттестат о среднем образовании. Уругвайцу диагностировали СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) одновременно с его 8-летним сыном.

«Когда мне сказали, что это наследственное, я разрыдался, потому что все эти восемь лет ничего не понимал», — приводит MUFA слова Хименеса.

Футболист рассказал, что в детстве поведенческие трудности и гиперактивность мешали ему учиться, поэтому он так и не окончил школу. Сейчас он начал заниматься дистанционно.