«Барселона» предложила тер Штегену контракт до 2025 года с опцией продления еще на три сезона

«Барселона» продолжает переговоры с голкипером Марком-Андре тер Штегеном. Каталонский клуб хочет продлить контракт с 27-летним немцем, сообщает Sport.es.

Однако переговоры проходят тяжело. Тер Штегена не устраивали предыдущие предложения клуба. Теперь «Барса» предложила игроку контракт до 2025 года с опцией продления еще на три сезона.

В текущем сезоне тер Штеген провел 34 матча за сине-гранатовых, пропустил 34 мяча и 11 раз сохранив ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт тер Штегена рассчитан до 30 июня 2022 года. Он перешел в «Барселону» из менхенгладбахской «Боруссии» в июле 2014 года за 12 миллионов евро.