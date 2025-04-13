Роналду отреагировал на дубль в матче против «Эр-Рияда»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Эр-Рияда» (2:1). 40-летний португалец оформил дубль.

«Вот как мы это делаем!» — написал Роналду в соцсетях.

Португалец забил 932-й и 933-й голы за карьеру (797 — в играх за клубы и 136 — в сборной).

«Аль-Наср» набрал 57 очков и занимает третье место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» с 34 очками — на 9-й строчке.