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13 апреля, 04:13

Роналду отреагировал на дубль в матче против «Эр-Рияда»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Эр-Рияда» (2:1). 40-летний португалец оформил дубль.

«Вот как мы это делаем!» — написал Роналду в соцсетях.

Португалец забил 932-й и 933-й голы за карьеру (797 — в играх за клубы и 136 — в сборной).

«Аль-Наср» набрал 57 очков и занимает третье место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» с 34 очками — на 9-й строчке.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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