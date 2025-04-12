«Аль-Наср» победил «Аль-Рияд» благодаря дублю Роналду, португалец забил 933 гола за карьеру

«Аль-Наср» дома обыграл «Аль-Рияд» в матче 27-го тура премьер-лиги — 2:1.

Счет в игре открыли гости — отметился Фаиз Селемани. Победу хозяевам принес дубль Криштиану Роналду во втором тайме. Португалец забил 932-й и 933-й голы за карьеру (797 — в играх за клубы и 136 — в сборной).

В концовке матча красную карточку получил защитник гостей Ахмед Асири.

«Аль-Наср» набрал 57 очков и занимает третье место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Рияд» с 34 очками — на 9-й строчке.