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9 февраля 2025, 23:00

Источник: Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» до 2026 года

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Португальский нападающий Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром», сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, новое соглашение 40-летнего футболиста с саудовским клубом рассчитано до 2026 года.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Вместе с командой из Эр-Рияда португалец стал победителем Арабской лиги чемпионов (2023). В этом сезоне форвард провел 26 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, забив 24 гола и сделав 4 результативные передачи.

Ранее в своей карьере Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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