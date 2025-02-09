Источник: Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» до 2026 года

Португальский нападающий Криштиану Роналду продлил контракт с «Аль-Насром», сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

По информации источника, новое соглашение 40-летнего футболиста с саудовским клубом рассчитано до 2026 года.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Вместе с командой из Эр-Рияда португалец стал победителем Арабской лиги чемпионов (2023). В этом сезоне форвард провел 26 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, забив 24 гола и сделав 4 результативные передачи.

Ранее в своей карьере Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».