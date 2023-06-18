Зделар назвал отличной идеей товарищеский матч между сборными России и Сербии

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Сыграть со сборной России в сентябре? Почему нет, — это отличная идея организовать такой товарищеский матч. Был бы рад сыграть в этой встрече, но его организация зависит не от меня. Надеюсь, страны и футбольные федерации договорятся между собой и организуют товарищеский матч сборных России и Сербии», — цитирует Зделара Sport24.

В 2023-м году сборная России провела два товарищеских матча. В марте команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0) и сыграла вничью с Ираном (1:1).