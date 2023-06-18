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Сегодня, 12:42

В сборной Сербии ответили на вопрос о возможном товарищеском матче против России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-секретарь сборной Сербии Милан Вукович не исключил проведения товарищеского матча против России в сентябре.

«Товарищеский матч со сборной России в сентябре? Могу говорить только о тех играх, которые мы запланировали в этом месяце. Пока у нас матч со сборной Болгарии. Если говорить о других встречах, в том числе и товарищеской со сборной России, то будет видно в сентябре», — приводит слова Вуковича Sport24.

В 2023-м году сборная России провела два товарищеских матча. В марте команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0) и сыграла вничью с Ираном (1:1).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-18-v-sbornoy-serbii-otvetili-na-vopros-o-vozmozhnosti-provedeniya-tovarishcheskogo-matcha-s-rossiyey-osenyu
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