В сборной Сербии ответили на вопрос о возможном товарищеском матче против России

Пресс-секретарь сборной Сербии Милан Вукович не исключил проведения товарищеского матча против России в сентябре.

«Товарищеский матч со сборной России в сентябре? Могу говорить только о тех играх, которые мы запланировали в этом месяце. Пока у нас матч со сборной Болгарии. Если говорить о других встречах, в том числе и товарищеской со сборной России, то будет видно в сентябре», — приводит слова Вуковича Sport24.

В 2023-м году сборная России провела два товарищеских матча. В марте команда Валерия Карпина обыграла Ирак (2:0) и сыграла вничью с Ираном (1:1).