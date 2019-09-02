Станислав Черчесов: «Теоретическое занятие сегодня заменим праздничным тортом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что наша команда не имеет права экспериментировать в ближайших ответственных матчах и будет играть по той схеме, которая дает результат.

— На этот сбор вызвано всего три нападающих. Значит ли это, что вы будете играть с одним форвардом?

— Если я сейчас буду об этом рассказывать, будет неправильно. Если вы обратили внимание, это не потому, что мы не хотим, а потому что у нас нет времени наиграть что-то другое. Даже если бы нам этого хотелось. Мы когда что-то пробуем, видим, что-то не то. Мы не имеем права в таких ответственных матчах экспериментировать. Вы правильно сказали, что мы отдаем предпочтение той системе, которая дает нам результат и которую знает команда. На сегодня ситуация такая. Если у нас будут большие сборы, мы опять что-нибудь поменяем, и у нас будет возможность преобразовать футболистов в другую систему, чтобы она давала результат. Мы не можем следовать моде и играть так, как играет кто-то. Главное, чтобы это подходило нам.

— Шотландия изначально казалась, чуть ли не главным нашим конкурентом в борьбе за первое место в группе...

— Она и сейчас наш главный конкурент.

— Но она проиграла Казахстану и выступает слабее, чем ожидалось. Насколько это сильная сборная, как вам кажется?

— Мы их изучаем. У них есть тоже несколько потерь, но игра на игру не приходится. Мы готовимся к конкретному матчу 6 сентября и в Глазго надо быть в конкретный день быть готовым. Это спринт, а не марафон и любая осечка нам ни к чему. Мы подобрали состав под две предстоящие встречи и изучаем соперник. Ребятам еще ничего не показали, мы только собрались. На сегодня была запланирована теория, но она отменяется, потому что ни Черышева, ни Головина нет. Они не успевают чисто физически. А если команда не в сборе — нет смысла этого делать. Поэтому сегодня теорию мы заменим праздничным тортом. (Елена Григорьевская)