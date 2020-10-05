Станислав Черчесов: «Начало сборов приятное. «Зенит» и «Спартак» поделили очки, у игроков нет негатива»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Youtube-каналу национальной команды поделился первыми впечатлениями от октябрьских сборов. Сборная России проведет товарищеский матч со Швецией (8 октября) и игры Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

-Начало сборов достаточно приятное, — сказал Черчесов. — «Краснодар» вышел в Лигу чемпионов, «Зенит» и «Спартак» поделили очки. Ни у одних, ни у других нет негатива. Плохо только, что Петров и Смолов получили повреждения. Но это рабочие моменты, которые мы проходим на каждом сборе. Мы их уже заменили Смольниковым и Комличенко. Ждем только Черышева, который сегодня прилетит.

— Вам предстоит провести три матча на этом сборе. Уже думали на этот счет?

— Мы и до этого целый месяц в раздумьях были, и сейчас думали. Сейчас получим точную информацию о состоянии футболистов. Завтра у нас будет легкий тест, который мы обычно проводим. И, исходя из состояния футболистов, уже будем отталкиваться.

— Планируется ли ротация состава?

— Ротация должна идти на пользу. Если один игрок в состоянии провести три игры на одном уровне, какой смысл искусственно что-то менять. Другое дело, повторюсь, мы получим информацию уже завтра. Естественно, будут ротационные моменты. Главное, чтобы они были правильные.

— Снова в сборной не обошлось без потерь. Как вы принимаете оперативное решение по замене игроков?

— Естественно, все кандидаты в сборную все время находятся под оперативным наблюдением, мы ситуативно принимаем решение, отталкиваясь от тактики и состояния игрока.