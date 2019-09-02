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Сборная пока тренируется без Головина и Черышева

12:10
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Сборная России вышла на первую тренировку перед матчами с Шотландией и Казахстаном. В занятии не участвуют Александр Головин из «Монако» и Денис Черышев из «Валенсии». Легионеры прибывают в расположение команды сегодня. Все остальные футболисты в строю.

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира чемпионата Европы. 6 сентября россияне в гостях сыграют с Шотландией, а 9 сентября — дома с Казахстаном. (Дмитрий Зеленов)

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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




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