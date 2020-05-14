Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как он поддерживает связь с кандидатами в национальную команду, и сообщил о перспективах возобновления ее выступлений.

— Наш тренерский штаб продолжает работу в дистанционном формате и внимательно следит за ситуацией в российском футболе. Буквально пару дней назад по телефону и видеосвязи я общался практически со всеми игроками сборной, — сказал Черчесов. — Радует, что все они очень профессионально подходят к работе в этот непростой период, хотя понятно, что всем уже очень хочется приступить к тренировкам на поле. Если в мире сложилась такая ситуация, то нужно не паниковать, а спокойно ее пережить и сделать все возможное для того, чтобы быть максимально готовыми к командным занятиям после выхода из карантина.

— Что касается ближайших планов, то мы ориентируемся на осень, когда нам предстоят матчи Лиги наций против Сербии, Венгрии и Турции, — продолжил Черчесов. — Надеемся, что эти игры состоятся в указанные даты. Сборная не собиралась уже с ноября прошлого года, и это, безусловно, очень большой срок. Такого перерыва в практической работе у национальной команды на моей памяти еще не было. (Вячеслав Короткин)?