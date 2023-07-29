Алдонин рассказал, как поддерживает форму после завершения карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал, как поддерживает форму после завершения карьеры.

«Играю в большой теннис. В футбол постоянно играю. Плюс мои дети тоже способствуют большей активности, заставляют двигаться. Ничего удивительного в этом нет, просто стараюсь не заплывать», — приводит RT слова Алдонина.

Алдонин принял участие в товарищеском матче сборной легенд России против команды звезд Африки (4:3) на форуме «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.