Колосков назвал грамотным решением создание рабочей группы по переходу из УЕФА в АФК

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение исполкома организации создать рабочую группу по переходу из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию (АФК).

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

«Грамотное и взвешенное решение. Нас ведь никто никуда не торопит. У нас есть время поразмыслить. Это же сложнейший вопрос, исторический — переход из одной в другую конфедерацию. Тем более из более развитой в менее. Абсолютно грамотное и взвешенное решение создать рабочую группу. Надо проработать этот вопрос со всех сторон. Не только внутри России, но и с ФИФА прежде всего поговорить, договориться о поддержке в случае перехода, будет ли у нас возможность вернуться. Процесс многогранный, сложнейшая проблема», — сказал Колосков «СЭ».

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.