РФС создал рабочую группу по переходу из УЕФА в АФК

Как стало известно «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) создал рабочую группу, которая будет заниматься переходом из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию (АФК).

Рабочая группа должна будет определить целесообразность данного шага до марта 2023 года. 30 декабря прошел исполком РФС, на котором обсуждался вариант с вероятным уходом в АФК. Его итоги на данный момент неизвестны.

Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.