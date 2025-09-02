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2 сентября 2025, 20:00

Катар — Россия: дата и время начала матча, во сколько и где смотреть трансляцию

Сборные Катара и России встретятся в товарищеском матче
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Cборные России и Катара проведут BetBoom матч в воскресенье, 7 сентября. Игра пройдет на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райане (Катар), стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию товарищеского матча россиян и катарцев. Ключевые события игры Катар — Россия можно также отслеживать в матч-центр на нашем сайте.

Товарищеские матчи. Сборные. .
07 сентября 2025, 18:15. Аль-Садд (Эр-Райян)
Катар
1:4
Россия

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

В 2025 году в рамках мартовского сбора национальная команда России обыграла Замбию и Гренаду (оба раза — 5:0). В июне сборная сыграла вничью с Нигерией (1:1) и победила Белоруссию (4:1). 4 сентября россияне примут Иорданию в Москве.

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