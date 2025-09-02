Карпин: «Точно не пожалел, что возглавил «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свою работу в московском «Динамо».

— Среди экспертов есть недовольство, что в паузу вы могли бы поработать с игроками «Динамо», а сейчас будете заняты в сборной.

— А вы знаете как устроена работа на паузу в сборной? Команде дают по 4-5 выходных. Те, кто уезжают в сборные, это как правило игроки основного состава. Сколько из футболистов, которые сейчас на базе «Динамо», сыграют со «Спартаком» в ближайшем туре. Меньше половины. Что отрабатывать?

— Хоть раз вы пожалели, что возглавили «Динамо»?

— Точно не пожалел.

— Ваши слова шокировали.

— Чем?

— Это необычно.

— Для меня обычно. Любой тренер, который подписал контракт готов к увольнению.

— Ваши слова не с горяча?

— Нет.

— У вас был разговор с руководством «Динамо»?

— Был. Я продолжаю работать.

— Кого бы из игроков взяли в «Динамо»?

— Может быть, взял бы Захаряна в аренду.

— Вы сказали, что футболисты вас не слышат. Вы такое говорили в «Ростове». Но футболисты в «Динамо» уровнем выше. Как может быть такое, что вас за месяц не научились понимать?

— Бывают такие игры, что слышат. Бывает, что нет. Это может быть хоть в любой команде. Хоть в «Манчестер Юнайтед». Не значит, что игроки «Динамо» меня не слышат. Все шесть туров, до Махачкалы, слышали. Что-то произошло. Были другие игры, с другими нюансами. Можно проиграть игру из-за того, что не услышали. Сколько ждать? Не знаю.

После 7 туров московское «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками.