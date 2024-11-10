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Голкипер махачкалинского «Динамо» Волк вызван в сборную России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк получил вызов в сборную России, сообщает пресс-служба дагестанского клуба.

23-летний вратарь выступает за махачкалинцев с января прошлого года. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 16 мячей и 6 раз отыграл на ноль. Волк может дебютировать за национальную команду.

Сборная России 7 ноября объявила окончательный состав на ноябрьский сбор. 15 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем в Краснодаре, а 19 ноября встретится с Сирией в Волгограде.

Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Махачкала)
Давид Волк
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