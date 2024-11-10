Газизов назвал почетным вызов Волка в сборную России

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» вызов вратаря команды Давида Волка в сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

«Мы только сегодня получили письмо, и для нас это радостное известие. Давид своей работой и игрой доказал, что заслуживает этого, что он может быть вызванным в сборную. Это только первый шаг, сейчас он познакомиться с Карпиным, Кафановым, тренерским штабом и другими ребятами. Для нас очень почетно, что уже второй наш игрок вызван в главную сборную», — сказал Газизов «СЭ».

Сборная России 7 ноября объявила окончательный состав на ноябрьский сбор. 15 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Брунеем в Краснодаре, а 19 ноября встретится с Сирией в Волгограде.

23-летний вратарь выступает за махачкалинцев с января прошлого года. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, пропустил 16 мячей и 6 раз отыграл на ноль.

(Денис Сафронов)