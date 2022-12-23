Дюков: «Знаем, что ФИФА не будет возражать против перехода РФС в Азию»

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации рассказал о причинах обсуждаемого перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Что касается решения ФИФА, смена конфедерации не относится к ФИФА. Но согласие, наверно, такое потребуется. Мы знаем, что ФИФА не будет возражать, если мы перейдем в Азию. Окно возможности у нас есть до 31 декабря. До этой даты мы должны определиться, чтобы успеть подать заявку на участие в ЧМ-2026 года.

Если мы это сейчас не сделаем, а через неделю, это означает, что следующий официальный турнир, в котором мы сможем принять участие, — это уже цикл с 2027 года. Эта задержка решения на несколько дней приведет к тому, что наш национальный футбол может потерять четыре года.

Сегодня мы этот вопрос рассмотрели на заседании исполкома. Мы провели опрос клубов и спонсоров. Подавляющее большинство клубов поддерживает переход в АФК, кто-то поддерживает это безоговорочно, кто-то — лучше играть, чем не играть. Многие сейчас начинают понимать, что для молодых игроков может привести к смене гражданства, дружественные нам федерации футбола начинают договариваться с нашими игроками, это нанесет серьезный удар.

Что касается спонсоров и партнеров, они помогают РФС, заинтересованы в развитии детско-юношеского футбола, но они становились нашими партнерами и спонсорами для того, чтобы продвигать свои товары, но это приводит к снижение интереса к их брендам. Вы видите, что происходит в российском бизнесе, происходит массовая переориентация на другие направления. Они заинтересованы в развитии своего бизнеса в том числе в Азии», — подчеркнул Дюков.