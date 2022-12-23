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Сегодня, 18:03

Глава РФС Дюков высказал свое мнение о возможном переходе в Азию

Артем Бухаев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации рассказал об идеологических расхождениях с Европой и высказал свое мнение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Есть много за и много против. Это непростое решение. Мы работаем по двум направлениям. Первое — суды. Нашу апелляцию не поддержали. Это говорит о том, что решение является политическим. Мы продолжаем вести консультации. Все, что мы имеем на данный момент — Юношеский турнир УЕФА в Волгограде. Причем, я вижу, что идеологически мы расходимся с Европой. Там политика на первом месте, а футбол на втором. Мы это видели в Катаре. И все это будет основанием, чтобы не играть», — заявил Дюков.

Глава РФС заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

Александр Дюков
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