Дюков — об отношениях с УЕФА: «Света в конце туннеля мы не видим. АФК готова нас принять»

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации рассказал о взаимодействиях с УЕФА и возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Что касается наших отношений с УЕФА: 28 февраля было принято решение о приостановлении нашего участия в соревнованиях УЕФА, такое же решение приняло и ФИФА. Мы считаем это решение несправедливым, политически мотивированным. Мы выбрали для себя работу по двум направлениям: защита наших болельщиков, футболистов в КАС, но нам было оказано в апелляции, мы до сих пор не получили мотивировочную часть, что не позволяет нам принять решение, что мы будем делать дальше.

Второе: был диалог и обсуждение с руководством УЕФА и работа по нахождению каких-то путей для снятия этих санкций. Ситуация на данный момент: они не видят на данный момент оснований для пересмотра этого решения, они ждут стабилизации политической ситуации. На данный момент они готовы начать обсуждать возможность возвращения наших юношеских команд в международных турнирах, но нет никаких гарантий, что это действительно произойдет. Это первое.

Второе — мы договорились, что будет проведен турнир развития УЕФА в мае месяце в Волгограде. В составе участников — Россия, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Есть ожидание некой стабилизации, но нас беспокоит, что ситуация с бойкотом федерации, что она может продолжиться. Никто не может гарантировать, что эту проблему нам как-то удастся решить. Мы знаем все сильные стороны европейского футбола, но при этом мы с вами должны честно формулировать то, как обстоят дела. На данный момент возвращение нас на большие соревнования под большим вопросом. Света в конце туннеля мы не видим. Если говорить о каких-то реалистичных перспективах, есть возможность смены конфедерации и переход в АФК. АФК на данный момент готова нас принять. Никто сейчас не готов дать письменную гарантию, но они готовы рассмотреть наше письменное обращение, вероятность приятия более чем высокая», — заявил Дюков.