Валуев поддержал возможный переход РФС в АФК: «УЕФА не проявляет никакой самостоятельности»

Бывший боксер, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» возможный переход РФС в АФК.

«Ждать бесполезно. УЕФА не проявляет никакой самостоятельности. А играть хотя бы как-то надо. Южная Корея и Япония — хорошие команды. Понятно, что европейский футбол в целом классом выше. Но ради того, чтобы не сидеть дома и играть только СНГ, есть смысл переходить. Не говорю, что это в Азии высокий уровень футбола. Но ради самой игры, почему бы и нет?», — сказал Валуев «СЭ».

27 декабря стало известно, что РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Ожидается, что голосование пройдет до 31 декабря.