Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что ему всегда требуется время, чтобы разобраться в отдельных нюансах тренерской работы.

— Я уже не начинающий тренер, — цитирует официальный сайт УЕФА Черчесова. — Если я что-то хорошее увидел, мне надо это понять. Так не бывает, что сегодня я увидел, а завтра — сделал. Надо увидеть, проанализировать, посмотреть в тренировке и потом уже понять, почему кто-то так делает.

Говорят, вратарь видит перед собой всю игру, но он видит ее только со своей позиции, и первое время, когда я стал смотреть на нее с другого места, я вообще не понимал ничего. Иногда ходил за ворота, чтобы хоть что-нибудь понимать.

Сборная России находится в Сочи для начала подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле).

В понедельник, 11 ноября россияне провели открытую тренировку на стадионе имени Метревели.

График подготовки сборной России к матчам с Бельгией и Сан-Марино — здесь

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