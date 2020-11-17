Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии (18 ноября, Белград) высказался по поводу ситуации с нападающим Артемом Дзюбой.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с 32-летним футболистом. Черчесов сообщил, что форвард выведен из состава на ноябрьские матчи национальной команды.

— Мы дали Дзюбе возможность побыть с семьей, — сказал Черчесов. — Следующие игры сборной в марте, возможно, к этому моменту все посмотрят на ситуацию по-другому. Никто его из команды не увольнял. Посмотрим, что будет весной. (Севастиан Терлецкий)

В текущем сезоне Дзюба провел 16 матчей за «Зенит», забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.