Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Черчесов — о Дзюбе: «Дали Артему побыть с семьей. Никто его из команды не увольнял»

15:41
Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии (18 ноября, Белград) высказался по поводу ситуации с нападающим Артемом Дзюбой.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с 32-летним футболистом. Черчесов сообщил, что форвард выведен из состава на ноябрьские матчи национальной команды.

— Мы дали Дзюбе возможность побыть с семьей, — сказал Черчесов. — Следующие игры сборной в марте, возможно, к этому моменту все посмотрят на ситуацию по-другому. Никто его из команды не увольнял. Посмотрим, что будет весной. (Севастиан Терлецкий)

В текущем сезоне Дзюба провел 16 матчей за «Зенит», забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 6177
Все опросы
Россия выиграет свою группу в Лиге наций?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир