Антон Миранчук — о сборной Замбии: «Они всегда отличаются физикой»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук поделился эмоциями от приезда в Россию и рассказал о своих ожиданиях от матча против сборной Замбии.

«Всегда приятно возвращаться на родину, очень здорово всегда быть в Москве. Здесь есть вещи, которых не хватает там (в Швейцарии). Банально общения на русском языке. Было время, чтобы съездить домой, встретился с мамой.

Все следят за сборной России. Леша, например, точно будет следить. Что знаю о Замбии? Хорошая, крепкая команда. Наверное, можно сравнить с Камеруном. Они всегда отличаются физикой. Думаю, завтра будет интересно

Шоу перед матчем делается для болельщиков. Наверное, это заряжает их. Футболисты же приезжают в наушниках. Не слышат этого», — сказал футболист.

BetBoom товарищеский матч между сборными России и Замбии состоится во вторник, 25 марта, на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.