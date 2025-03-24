Футбол
24 марта, 19:15

Тренер сборной Замбии Грант вспомнил, как приезжал в Москву с «Челси» на финал Лиги чемпионов

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант вспомнил приезд в Москву с «Челси» на финал Лиги чемпионов в 2008 году.

«Приезжал с «Челси» в 2008 в Москву? Это хорошее воспоминание, но тот результат («Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги чемпионов по пенальти. — Прим. «СЭ»)... Тогда «Челси» впервые вышел в финал Лиги чемпионов, помню тот пенальти Джона Терри. Мы были приятно удивлены, что дошли до финала. Не ожидали, что так сложится. Честно сказать, о Москве того времени у меня осталось не так много воспоминаний. Но я был в 1991 году, в 2008-м здесь — город становится только лучше», — сказал Грант.

BetBoom товарищеский матч между сборными России и Замбии состоится во вторник, 25 марта, на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

