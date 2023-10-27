Акинфеев — о голе от Южной Кореи на ЧМ-2014: «Понимал, что будут топтать, бить и уничтожать»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал ЧМ-2014, который проходил в Бразилии, самым тяжелым моментом в своей карьере.

«Самый тяжелый момент карьеры — чемпионат мира в Бразилии. Когда я пропустил тот самый гол от Кореи, еще лежа в воротах понимал, что будут топтать, бить и уничтожать. Не было ни единого шанса на другой сценарий. Я месяц старался не появляться на улице в людных местах», — приводит слова Акинфеева Sports.ru.

Сборная России заняла третье место в группе H на ЧМ-2014 и не сумела выйти в плей-офф турнира. Команда под руководством Фабио Капелло сыграла вничью с Южной Кореей (1:1) и Алжиром (1:1) и проиграла Бельгии (0:1).

Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России в 2018 году. Он провел за национальную команду 111 матчей, в которых пропустил 95 мячей и 48 раз отыграл на ноль.