Смоленский "Днепр" снялся с Олимп-ПФЛ

Смоленский "Днепр" официально снялся с розыгрыша первенства Олимп-ПФЛ, сообщает ТАСС. В 15 матчах сезона клуб набрал 14 очков и занимал предпоследнее место в таблице "Запада", опережая только "Чертаново-2" (6 очков). Поскольку клуб отыграл больше половины игр, в оставшихся встречах ему будут присуждены поражения со счетом 0:3.

Следующую игру "Днепр" должен был провести против клуба "Луки-Энергия" на выезде 5 апреля. После снятия смоленцев в группе "Запад" осталось 11 команд.

Это второе снятие в Олимп-ПФЛ по ходу сезона. Ранее в группе "Юг" сезон досрочно завершила "Академия футбола имени Понедельника".

"Днепр" был основан в 2004 году, изначально выступал под названием "Смоленск", а с 2016 по 2018 год - под названием ЦРФСО. Лучшим результатом в истории команды стало четвертое место в зоне "Запад" в сезоне-2011/12.