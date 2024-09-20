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Сегодня, 15:17

«Машуку-КМВ» запретили проводить матчи в Пятигорске из-за неровных ворот

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«Машук-КМВ» получил запрет на проведение домашних матчей в Пятигорске из-за штанги ворот нестандартного размера, сообщает журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале.

Одна штанга ворот на стадионе «Центральный» оказалась длиннее другой. До исправления ситуации команда из Пятигорска будет играть домашние встречи в Ессентуках.

После 9 туров LEON-Второй лиги «Машук» располагается на 5-м месте в таблице с 14 очками.

В следующем матче «Машук» сыграет на выезде с липецким «Металлургом» 21 сентября.

Источник: Telegram-канал Сергея Ильева
Футбол
ФК Машук-КМВ
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