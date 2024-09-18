Комбаров: «Цель «Спартака-2» — воспитание молодых футболистов, и у нас это неплохо получается»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров назвал главную цель второй команды красно-белых.

«В «Спартаке-2» у меня все хорошо, работаю. Наша главная цель — воспитание молодых футболистов. Мы в этом направлении двигаемся, и думаю, что у нас неплохо получается», — приводит слова Комбарова Legalbet.

19 января 2024 года Комбаров возглавил московский «Спартак-2». После 23 матчей во второй группе дивизиона Б второй лиги команда набрала 46 очков и занимает второе место.