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ФНЛ-2

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Комбаров: «Цель «Спартака-2» — воспитание молодых футболистов, и у нас это неплохо получается»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров назвал главную цель второй команды красно-белых.

«В «Спартаке-2» у меня все хорошо, работаю. Наша главная цель — воспитание молодых футболистов. Мы в этом направлении двигаемся, и думаю, что у нас неплохо получается», — приводит слова Комбарова Legalbet.

19 января 2024 года Комбаров возглавил московский «Спартак-2». После 23 матчей во второй группе дивизиона Б второй лиги команда набрала 46 очков и занимает второе место.

Источник: Legalbet
Дмитрий Комбаров
ФК Спартак-2 (Москва)
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