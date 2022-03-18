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Сегодня, 15:43

Инспектор ФНЛ-2 Александр Васильев отстранен до конца сезона-2021/22

Анна Горшкова
Корреспондент
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Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) вынесла решение относительно инспектора ФНЛ-2 Александра Васильева.

Как сообщается на сайте РФС, было установлено, что Васильев, будучи инспектором ФНЛ-2, с июля 2021 года по февраля 2022 года также занимал должность спортивного директора в футбольном клубе «Зенит-Ижевск», и не уведомил об этом Департамент инспектирования РФС.

Совмещение деятельности инспектора с работой в клубе-участнике соревнований приводит к явному конфликту интересов, о котором Васильев обязан был сообщить в департамент инспектирования РФС.

Комиссия судейского комитета установила, что у Васильева могла возникнуть личная заинтересованность в содействии футбольному клубу «Зенит-Ижевск» и отстранила специалиста до конца сезона-2021/22.

Источник: https://rfs.ru/news/215450
Футбол
РФС
ФК Зенит (Ижевск)
ПФЛ
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