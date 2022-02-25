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Сегодня, 22:11

В РФС назвали важным прецедентом первый в истории приговор по делу о договорных матчах

РФС на своем официальном сайте опубликовал заявление по «делу «Чайки». В союзе подчеркнули, что судебное расследование и последующий обвинительный приговор создают важный прецедент: впервые правоохранительными органами во взаимодействии с РФС и другими ведомствами установлен и доказан, а судом подтвержден факт сознательной манипуляции результатом матча.

В РФС отметили, что один из основополагающих принципов союза — нулевая терпимость к любым попыткам ведения нечестной игры. Специальная служба внутри РФС ежедневно занимается профилактикой, мониторингом и пресечением противоправных действий подобного рода.

Напомним, что в пятницу, 25 февраля, Железнодорожный районный суд Воронежа вынес приговор по уголовному делу в отношении главного тренера и шести игроков футбольного клуба «Черноморец».

Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного 3 частью 184 статьи уголовного кодекса (предварительный сговор спортсменов, тренера в целях противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

Судом было установлено, что в 2019-м году представители «Черноморца» вступили в сговор с представителями футбольного клуба «Чайка» и за вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей согласились уступить в предстоявшем матче между клубами в рамках первенства ПФЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Чайки», соперник которой, как определил суд, по ходу встречи имитировал оборонительные действия, намеренно давая возможность беспрепятственно развивать атаки на ворота и трижды поразить их.

По решению суда виновным было назначено наказание в виде штрафов. Главному тренеру — в размере 400 тысяч рублей, игрокам — от 290 до 350 тысяч рублей. Ранее санкции на участников договорного матча также были наложены контрольно-дисциплинарным комитетом РФС.

РФС призывал всех членов футбольной семьи не соглашаться с нечестным поведением и продолжит принимать все необходимые меры для того, чтобы любая попытка отойти от наших общих принципов подвергалась тщательному расследованию и неотвратимому наказанию в соответствии с законом.

Источник: https://www.rfs.ru/news/215347

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
ФК Чайка (Песчанокопское)
ФК Черноморец (Новороссийск)
1
0
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