Малийский полузащитник Камара стал игроком «Торпедо»

«Торпедо» объявило о подписании контракта с малийским полузащитником Мамаду Камара.

Срок соглашения с 23-летним футболистом не раскрывается.

Ранее Камара выступал за малийский «Блэк Старз». Последние несколько сезонов он провел на правах аренды в «Милсами». На счету игрока 12 голов и 8 результативных передач в 58 матчах за молдавский клуб.