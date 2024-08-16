«Родина» объявила о переходе форварда «Урала» Концевого

Нападающий «Урала» Артем Концевой перешел в «Родину», сообщает пресс-служба московского клуба.

По данным портала Transfermarkt, 24-летний белорус подписал контракт до лета 2027 года.

За «Урал» футболист провел 6 игр и не отметился результативными действиями. Ранее он выступал за БАТЭ, минское «Динамо», «Рух» и другие клубы.