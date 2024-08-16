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Сегодня, 13:15

Тукманов: «На матчи «Торпедо» не хожу — это как посещать тяжелобольного»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший футболист и президент «Торпедо» Александр Тукманов в интервью «СЭ» признался, что не посещает матчи команды.

— Как часто бываете сейчас на матчах «Торпедо»?

— Вообще не бываю, поскольку, кроме грусти и досады, это ничего не принесет. Примерно такое же чувство испытываешь при посещении тяжелобольного, зная, что на его выздоровление мало надежд. Замечу, что все беды команды начались с момента, когда закачался гигант ЗИЛ, начавший испытывать финансовые проблемы. А по цепочке это коснулось и его любимого детища — клуба. И по мере того как угасал завод, катилась в небытие и команда. Хотя заводское руководство делало все, чтобы этого не случилось, остановить падение не удалось. А когда рухнул завод, осиротевшее «Торпедо» продолжало существовать только за счет былого имени, — сказал Тукманов «СЭ».

После 5 туров «Торпедо» с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Полностью интервью Александра Тукманова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 5 4 1 0 6-2 13
2
 Урал 5 3 1 1 8-4 10
3
 Нефтехимик 5 3 1 1 7-6 10
4
 Чайка 5 2 3 0 10-5 9
5
 Торпедо 5 2 3 0 8-3 9
6
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
7
 Родина 5 2 2 1 4-3 8
8
 Алания 5 2 1 2 4-2 7
9
 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
10
 Ротор 5 2 1 2 3-3 7
11
 Балтика 5 1 4 0 5-3 7
12
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
13
 КАМАЗ 5 1 1 3 3-5 4
14
 Тюмень 5 1 1 3 4-7 4
15
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 2-9 4
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
17
 Уфа 5 0 3 2 4-7 3
18
 Шинник 5 0 1 4 1-7 1
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16.08 19:30
Ротор – Балтика
 - : -
17.08 17:00
Шинник – Родина
 - : -
17.08 17:30
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 - : -
17.08 19:00
Арсенал – Алания
 - : -
17.08 19:24
Торпедо – Нефтехимик
 - : -
18.08 10:00
Енисей – Сочи
 - : -
18.08 12:30
Урал – Чайка
 - : -
18.08 18:00
Сокол – Уфа
 - : -
18.08 19:30
Черноморец – Тюмень
 - : -
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Г
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 2
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Денис Тихонов

Денис Тихонов

Енисей

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 2 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 4 1 0
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 4 1 0
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