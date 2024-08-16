Тукманов: «На матчи «Торпедо» не хожу — это как посещать тяжелобольного»

Бывший футболист и президент «Торпедо» Александр Тукманов в интервью «СЭ» признался, что не посещает матчи команды.

— Как часто бываете сейчас на матчах «Торпедо»?

— Вообще не бываю, поскольку, кроме грусти и досады, это ничего не принесет. Примерно такое же чувство испытываешь при посещении тяжелобольного, зная, что на его выздоровление мало надежд. Замечу, что все беды команды начались с момента, когда закачался гигант ЗИЛ, начавший испытывать финансовые проблемы. А по цепочке это коснулось и его любимого детища — клуба. И по мере того как угасал завод, катилась в небытие и команда. Хотя заводское руководство делало все, чтобы этого не случилось, остановить падение не удалось. А когда рухнул завод, осиротевшее «Торпедо» продолжало существовать только за счет былого имени, — сказал Тукманов «СЭ».

После 5 туров «Торпедо» с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

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