Тукманов: «На матчи «Торпедо» не хожу — это как посещать тяжелобольного»
Бывший футболист и президент «Торпедо» Александр Тукманов в интервью «СЭ» признался, что не посещает матчи команды.
— Как часто бываете сейчас на матчах «Торпедо»?
— Вообще не бываю, поскольку, кроме грусти и досады, это ничего не принесет. Примерно такое же чувство испытываешь при посещении тяжелобольного, зная, что на его выздоровление мало надежд. Замечу, что все беды команды начались с момента, когда закачался гигант ЗИЛ, начавший испытывать финансовые проблемы. А по цепочке это коснулось и его любимого детища — клуба. И по мере того как угасал завод, катилась в небытие и команда. Хотя заводское руководство делало все, чтобы этого не случилось, остановить падение не удалось. А когда рухнул завод, осиротевшее «Торпедо» продолжало существовать только за счет былого имени, — сказал Тукманов «СЭ».
После 5 туров «Торпедо» с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.
Полностью интервью Александра Тукманова читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|6-2
|13
|
2
|Урал
|5
|3
|1
|1
|8-4
|10
|
3
|Нефтехимик
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
4
|Чайка
|5
|2
|3
|0
|10-5
|9
|
5
|Торпедо
|5
|2
|3
|0
|8-3
|9
|
6
|Сокол
|5
|2
|3
|0
|4-2
|9
|
7
|Родина
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|
8
|Алания
|5
|2
|1
|2
|4-2
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
10
|Ротор
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|
11
|Балтика
|5
|1
|4
|0
|5-3
|7
|
12
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
13
|КАМАЗ
|5
|1
|1
|3
|3-5
|4
|
14
|Тюмень
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
15
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|2-9
|4
|
16
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|5-9
|3
|
17
|Уфа
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|
18
|Шинник
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
|16.08
|19:30
|
Ротор – Балтика
|- : -
|17.08
|17:00
|
Шинник – Родина
|- : -
|17.08
|17:30
|
КАМАЗ – СКА-Хаб.
|- : -
|17.08
|19:00
|
Арсенал – Алания
|- : -
|17.08
|19:24
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|18.08
|10:00
|
Енисей – Сочи
|- : -
|18.08
|12:30
|
Урал – Чайка
|- : -
|18.08
|18:00
|
Сокол – Уфа
|- : -
|18.08
|19:30
|
Черноморец – Тюмень
|- : -
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Александр Юшин
Родина
|2
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Денис Тихонов
Енисей
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|4
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0