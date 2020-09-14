Казарцев будет работать на матче «Нижний Новгород» и «Шинник»

На матч 10 тура чемпионата Олимп ФНЛ «Нижний Новгород» — «Шинник» назначена бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Встреча состоится 19 сентября, сообщает сайт нижегородского клуба.

Главный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

Помощники главного судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор).

Инспектор матча — Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону).

Делегат матча — Дмитрий Карабин (Москва).

Резервный арбитр — Егор Егоров (Нижний Новгород).

В предыдущем туре Казарцев работал на матче «Балтика» — «Велес» (1:2) и показал 11 желтых и 1 красную карточки.