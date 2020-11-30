«Балтика» опубликовала видео спорного эпизода в матче с «Торпедо». Президент ФНЛ и Жирков оценили

«Балтика» в клубных соцсетях опубликовала видео спорного эпизода в матче 25-го тура Олимп ФНЛ против «Торпедо» (0:0).

На видео показан момент атаки калининградского клуба. И после заброса в штрафную игрок «Торпедо» перехватывает мяч, по мнению «Балтики», рукой. Арбитр встречи Юнуш Кошко из Белореченска нарушения правил не зафиксировал.

Публикацию калининградцев оценили президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов и защитник «Зенита» Юрий Жирков.

После 25-и сыгранных матчей калининградцы находятся на 10-м месте с 37 очками.