У футбольного клуба «Арсенал» появится новый титульный партнер
На XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт Дмитрий Миляев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития спорта в Тульской области.
В рамках реализации соглашения ПСБ станет титульным партнером ФК «Арсенал», что даст клубу необходимую финансовую устойчивость, позволит планировать сезон, развивать молодежную академию и ставить высокие турнирные задачи.
«Поддержка футбольного клуба «Арсенал» — это вклад ПСБ в развитие российского спорта и укрепление командного духа. Мы видим в клубе символ стойкости и воли к победе — качеств, которые объединяют ПСБ, предприятия нашего ключевого клиентского сегмента — оборонно-промышленного комплекса — и жителей Тульской области. Успехи на футбольном поле вдохновляют на достижение высоких результатов в экономике и производстве, поддерживая позитивный имидж региона как промышленного центра и оружейной столицы России», — сказал Петр Фрадков.
«Соглашение, которое мы подписали сегодня с ПСБ, направлено на поддержку нашего флагманского профессионального клуба «Арсенал». Оно, безусловно, обеспечит финансовую устойчивость нашей команде, и позволит игрокам сосредоточиться именно на тренировочном процессе, на матчах. Убежден, что «Арсенал» будет двигаться вперед, и в целом наши легкоатлеты будут добиваться новых успехов!» — отметил Дмитрий Миляев.
Губернатор также поблагодарил банк ПСБ и Петра Фрадкова за стратегическое партнерство, постоянную поддержку и внимание к развитию спорта и социальной инфраструктуры в Тульской области.
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|Нижний Новгород
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|Сочи
|15
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|26-15
|32
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3
|Торпедо
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|27-12
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4
|Урал
|15
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|25-11
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5
|Спартак Кс
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|8
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|21-15
|27
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6
|Велес
|16
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|20-19
|27
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7
|Шинник
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|20-15
|23
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8
|Волга
|16
|6
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|7
|21-22
|21
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9
|Уфа
|15
|5
|6
|4
|18-15
|21
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10
|Ротор
|15
|5
|4
|6
|23-18
|19
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11
|Арсенал
|15
|5
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|6
|19-29
|19
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12
|Челябинск
|15
|4
|3
|8
|19-26
|15
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13
|Енисей
|15
|3
|5
|7
|16-30
|14
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14
|Ленинградец
|15
|3
|5
|7
|12-26
|14
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15
|Нефтехимик
|15
|4
|1
|10
|11-22
|13
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16
|КАМАЗ
|15
|3
|4
|8
|19-27
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17
|СКА-Хабаровск
|15
|2
|4
|9
|18-28
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18
|Текстильщик
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|11-25
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|1.11
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|Велес – Спартак Кс
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|Волга – Текстильщик
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|КАМАЗ – Торпедо
|- : -
|1.11
|00:00
|Ленинградец – Енисей
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|00:00
|Нефтехимик – СКА-Хабаровск
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|1.11
|00:00
|Нижний Новгород – Арсенал
|- : -
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|00:00
|Ротор – Уфа
|- : -
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|00:00
|Сочи – Урал
|- : -
|1.11
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|Челябинск – Шинник
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|Г
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Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|17
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Амур Калмыков
Спартак Кс
|14
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Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|9
|П
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Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
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Игорь Горбунов
Арсенал
|5
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Николай Калинский
Нижний Новгород
|5
|И
|К
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Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|13
|1
|5
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Кирилл Исаев
Ленинградец
|10
|1
|4
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Илья Сафронов
Челябинск
|13
|1
|4
Судейство