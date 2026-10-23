У футбольного клуба «Арсенал» появится новый титульный партнер

На XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт Дмитрий Миляев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития спорта в Тульской области.

В рамках реализации соглашения ПСБ станет титульным партнером ФК «Арсенал», что даст клубу необходимую финансовую устойчивость, позволит планировать сезон, развивать молодежную академию и ставить высокие турнирные задачи.



«Поддержка футбольного клуба «Арсенал» — это вклад ПСБ в развитие российского спорта и укрепление командного духа. Мы видим в клубе символ стойкости и воли к победе — качеств, которые объединяют ПСБ, предприятия нашего ключевого клиентского сегмента — оборонно-промышленного комплекса — и жителей Тульской области. Успехи на футбольном поле вдохновляют на достижение высоких результатов в экономике и производстве, поддерживая позитивный имидж региона как промышленного центра и оружейной столицы России», — сказал Петр Фрадков.



«Соглашение, которое мы подписали сегодня с ПСБ, направлено на поддержку нашего флагманского профессионального клуба «Арсенал». Оно, безусловно, обеспечит финансовую устойчивость нашей команде, и позволит игрокам сосредоточиться именно на тренировочном процессе, на матчах. Убежден, что «Арсенал» будет двигаться вперед, и в целом наши легкоатлеты будут добиваться новых успехов!» — отметил Дмитрий Миляев.



Губернатор также поблагодарил банк ПСБ и Петра Фрадкова за стратегическое партнерство, постоянную поддержку и внимание к развитию спорта и социальной инфраструктуры в Тульской области.