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У футбольного клуба «Арсенал» появится новый титульный партнер

Дмитрий Миляев и Петр Фрадков.
Фото ПСБ

На XIV Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Физическая культура и спорт Дмитрий Миляев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития спорта в Тульской области.

В рамках реализации соглашения ПСБ станет титульным партнером ФК «Арсенал», что даст клубу необходимую финансовую устойчивость, позволит планировать сезон, развивать молодежную академию и ставить высокие турнирные задачи.

«Поддержка футбольного клуба «Арсенал» — это вклад ПСБ в развитие российского спорта и укрепление командного духа. Мы видим в клубе символ стойкости и воли к победе — качеств, которые объединяют ПСБ, предприятия нашего ключевого клиентского сегмента — оборонно-промышленного комплекса — и жителей Тульской области. Успехи на футбольном поле вдохновляют на достижение высоких результатов в экономике и производстве, поддерживая позитивный имидж региона как промышленного центра и оружейной столицы России», — сказал Петр Фрадков.

«Соглашение, которое мы подписали сегодня с ПСБ, направлено на поддержку нашего флагманского профессионального клуба «Арсенал». Оно, безусловно, обеспечит финансовую устойчивость нашей команде, и позволит игрокам сосредоточиться именно на тренировочном процессе, на матчах. Убежден, что «Арсенал» будет двигаться вперед, и в целом наши легкоатлеты будут добиваться новых успехов!» — отметил Дмитрий Миляев.

Губернатор также поблагодарил банк ПСБ и Петра Фрадкова за стратегическое партнерство, постоянную поддержку и внимание к развитию спорта и социальной инфраструктуры в Тульской области.

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Erid: 2VfnxvQsTfa

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ФК Арсенал (Тула)
Петр Фрадков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 15 13 1 1 44-15 40
2
 Сочи 15 10 2 3 26-15 32
3
 Торпедо 15 8 4 3 27-12 28
4
 Урал 15 8 4 3 25-11 28
5
 Спартак Кс 15 8 3 4 21-15 27
6
 Велес 16 8 3 5 20-19 27
7
 Шинник 15 5 8 2 20-15 23
8
 Волга 16 6 3 7 21-22 21
9
 Уфа 15 5 6 4 18-15 21
10
 Ротор 15 5 4 6 23-18 19
11
 Арсенал 15 5 4 6 19-29 19
12
 Челябинск 15 4 3 8 19-26 15
13
 Енисей 15 3 5 7 16-30 14
14
 Ленинградец 15 3 5 7 12-26 14
15
 Нефтехимик 15 4 1 10 11-22 13
16
 КАМАЗ 15 3 4 8 19-27 13
17
 СКА-Хабаровск 15 2 4 9 18-28 10
18
 Текстильщик 15 2 4 9 11-25 10
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1.11 00:00 Велес – Спартак Кс - : -
1.11 00:00 Волга – Текстильщик - : -
1.11 00:00 КАМАЗ – Торпедо - : -
1.11 00:00 Ленинградец – Енисей - : -
1.11 00:00 Нефтехимик – СКА-Хабаровск - : -
1.11 00:00 Нижний Новгород – Арсенал - : -
1.11 00:00 Ротор – Уфа - : -
1.11 00:00 Сочи – Урал - : -
1.11 00:00 Челябинск – Шинник - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 14
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 9
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 5
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 13 1 5
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 10 1 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 13 1 4
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