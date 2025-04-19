«Зенит» хочет купить одного из лидеров «Локомотива». Что известно о возможном трансфере Сильянова

Способен закрыть брешь на долгие годы.

Состав у «Зенита» с отрывом лучший в РПЛ, но ахиллесова пята все-таки есть — позиция флангового защитника, а именно правого. Неизвестно, в каком состоянии после тяжелых травм вернутся Волков и Караваев, Эраковичу гораздо привычнее действовать в центре обороны, арендованный у «Фенербахче» Мимович покинет клуб летом.

Остается лишь профильный вингер Мантуан, которым вынужденно латают дыру, приглушая его атакующий потенциал. Пока бразилец здорово справляется и показывает запредельный уровень самоотдачи, но, отодвигая его назад, Сергей Семак теряет качественную опцию впереди. К тому же не факт, что Густаво доволен своей новой ролью. Латиноамериканцы — люди эмоциональные, с переменчивым настроением.

Именно поэтому «Зенит» находится в поиске игрока, способного надолго закрыть проблемную зону. Зимой, до перехода Мимовича, в невскую команду кого только не сватали: Коштинью из «Олимпиакоса», Мартирену из «Расинга», Уэсли из «Фламенго». Никого из них заполучить не удалось и вряд ли получится в будущем — ценники растут, а переплачивать десятки миллионов в «Зените» не собираются. Да и не очень понятно зачем, если российские клубы пока не выступают на международной арене.

К тому же не стоит забывать про лимит на легионеров. В его условиях многие команды стараются освобождать места для креативных иностранцев — тех, кто феерит в атаке. А вот вратарей и края обороны можно как раз отдавать на откуп отечественному продукту.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вот только выбор на внутреннем рынке весьма скудный, если мы говорим об уровне, позволяющем бороться за самые высокие места. «Зенит» уже не раз обжигался, забирая направо кого-то с паспортом (Адамов, Марио Фернандес). По слухам, в Волкове тоже разочаровались, еще до порванных «крестов».

Так что информация Ивана Карпова о переговорах «Зенита» с «Локомотивом» по Сильянову никого не удивляет. Тем более что разговоры об этом ходили меньше, чем полгода назад. Прямо сейчас Александр — самый спелый фрукт на российском рынке фланговых защитников. К тому же он еще и универсал, способный закрыть сразу несколько позиций.

Если сравнивать его с Мантуаном, то по оборонительным метрикам он гораздо сильнее. Особенно в глаза бросается большая разница в перехватах.

А по атакующим метрикам очевидное преимущество у Мантуана.

Сильянов — надежный и крепкий защитник, который сильно упростит жизнь «Зениту» сзади и снизит процент черновой работы для Луиса Энрике. К тому же в лице Александра Сергей Семак получит большой плацдарм для маневренности. Под соперников-аутсайдеров без проблем можно рисковать и выпускать Мантуана, а в матчах с конкурентами, где нужно сыграть более осторожно, игровое время получит Александр.

Но все упирается в то, насколько «Локомотив» готов к продаже. Кажется, сильных препятствий возникнуть не должно. У «железнодорожников» все и так неплохо с крайками: Ненахов, Тикнизян, Самошников, можно сместить из центра Фассона. А вырученные за Сильянова средства резонно потратить на забивного нападающего.

Кроме того, по контракту у 24-летнего Сильянова остается чуть больше года, если не отпустить летом, то уже возникнет цейтнот: нужно будет либо продлевать, либо зимой 2026-го есть риск потерять его бесплатно. Это ослабляет позиции «Локо» в переговорах.

Портал Transfermarkt оценивает Александра в 6 миллионов евро. Московский клуб, конечно, захочет выручить максимум и еще чуть-чуть сверху. Придут ли «Зенит» и «Локо» к взаимопониманию — вопрос интересный. Отдавать за Сильянова 10+ миллионов кажется безумием, а цифра в 7-8 выглядит вполне адекватно.

Если же стороны не ударят по рукам, то питерцы, скорее всего, переключатся на 24-летнего Илью Ваханию — своего воспитанника, ярко заявившего о себе в «Ростове» и сборной России. Этот вариант обойдется дешевле, но несильно.

Пока «Зенит» нацелился на более дорогой лот. Посмотрим, что из этого выйдет в итоге. Закрывать брешь в любом случае нужно, и сине-бело-голубые, безусловно, хотят сделать это на долгие годы вперед.