Чистка РПЛ: сколько еще судей исключат из списка? Сколько двоек у Сухого?

Как стало известно «СЭ», одна из главных причин понижения в ранге 33-летнего арбитра Алексея Сухого — огромное число неудовлетворительных оценок в матчах российского чемпионата. Потому как минимум до лета этого года его собираются перевести из РПЛ в ФНЛ.

По нашим данным, только в трех или четырех из двух десятков последних матчей судья из Люберец избежал двойки за качество работы. Включая те игры, когда ошибки Сухого исправляли видеоарбитры. В таких случаях оценка рефери все равно серьезно снижается.

Странно, что ему продолжали давать назначения. В чемпионате России-2018/19 он провел семь матчей, прошлом чемпионате — 13, а в этом — шесть. Кроме того, Алексей регулярно работал видеоарбитром.

Как уже сообщал «СЭ», на понижение пойдет и 41-летний Евгений Турбин. Возможно, из списка арбитров премьер-лиги, который собираются утвердить в январе, на время уберут 36-летнего Николая Волошина. Пока непонятно, где продолжит карьеру 41-летний Анатолий Жабченко.

Под вопросом возвращение в премьер-лигу 42-летнего ассистента судьи Владислава Назарова. Это связано с его поведением в игре 29-го тура прошлого турнира «Спартак» — «Ахмат» (3:0). Он зафиксировал офсайд у Самюэля Жиго и сделал жест рукой, выразив удовлетворение решением ВАР, которые поддержали его вердикт. В итоге тогда был отменен гол красно-белых.

При этом велика вероятность, что вернется к работе 41-летний Михаил Вилков, которого наказали после матча 11-го тура «Краснодар» — «Рубин» (3:1). (Александр Бобров)