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Зинченко пожелал удачи "Уфе" в стыковых матчах с "Томью"

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Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пожелал удачи "Уфе" в стыковых матчах за место в премьер-лиге против "Томи". Первая встреча пройдет в четверг, 30 мая, в Уфе.

- Всех болельщиков "Уфы" я призываю прийти завтра на стадион и поддержать команду, - сказал Зинченко в видеообращении, опубликованном в Твиттере "Уфы". - Мужики, я знаю, насколько ответственная эта игра. Я вам желаю удачи и буду болеть за вас. Вперед, "Уфа"!

Напомним, Зинченко выступал за "Уфу" с 2015 по 2016 год. Затем он перешел в "Манчестер Сити", с которым дважды становился чемпионом Англии. 

Уфа - Томь

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