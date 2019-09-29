Жоау Мариу: «Локомотив набрал очень важные три очка»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу после матча 11-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0) отметил важность результата и поблагодарил болельщиков за поддержку.

— Большая победа сегодня вечером. Очень важные очки и третья подряд победа в премьер-лиге. Спасибо за поддержку! Давай, «Локомотив», — написал Мариу в Twitter.