Жоау Мариу: «Локомотив набрал очень важные три очка»
12:02
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу после матча 11-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0) отметил важность результата и поблагодарил болельщиков за поддержку.
— Большая победа сегодня вечером. Очень важные очки и третья подряд победа в премьер-лиге. Спасибо за поддержку! Давай, «Локомотив», — написал Мариу в Twitter.
Большая победа сегодня вечером, 3? Очень важные очки и третья подряд победа в Premier Liga. Спасибо за поддержку! Давай @fclokomotiv! ???— Jo?o M?rio (@joaome17) September 29, 2019
#Локомотив #fclm #fclokomotiv #russianpremierliga pic.twitter.com/JPXhSe4ywS
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...