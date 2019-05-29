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Жиронкин признан лучшим игроком молодежки ЦСКА в сезоне-2018/19

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Нападающий Виталий Жиронкин признан лучшим игроком молодежной команды ЦСКА в сезоне-2018/19, сообщает официальный сайт армейцев. Форвард набрал 32,79 процента голосов болельщиков. 

Второе место занял полузащитник Наяир Тикнизян (24,87), третье - вратарь Георгий Кырнац (19,63).

В минувшем сезоне Жиронкин провел 26 матчей и забил 15 голов. ЦСКА выиграл первенство молодежных команд премьер-лиги. 

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/vitaliy-zhironkin-luchshiy-igrok-sezona-v-molodezhnoy-komande/

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