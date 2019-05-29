Жиронкин признан лучшим игроком молодежки ЦСКА в сезоне-2018/19

Нападающий Виталий Жиронкин признан лучшим игроком молодежной команды ЦСКА в сезоне-2018/19, сообщает официальный сайт армейцев. Форвард набрал 32,79 процента голосов болельщиков.
Второе место занял полузащитник Наяир Тикнизян (24,87), третье - вратарь Георгий Кырнац (19,63).
Болельщики признали Виталия Жиронкина лучшим игроком #ЦСКАU21 в сезоне-2018/19! 🔴🔵 https://t.co/D7ybEVsq5T pic.twitter.com/sBdp1qiDRb— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 мая 2019 г.
В минувшем сезоне Жиронкин провел 26 матчей и забил 15 голов. ЦСКА выиграл первенство молодежных команд премьер-лиги.
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-dublja/vitaliy-zhironkin-luchshiy-igrok-sezona-v-molodezhnoy-komande/