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Жена Мамаева отреагировала на информацию о дебоше мужа на рейсе Москва — Дубай

Виктория Кравченко
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Павел и Надежда Мамаевы.
Фото Соцсети

Супруга бывшего игрока сборной России Павла Мамаева Надежда отреагировала на информацию о якобы устроенном ими скандале на борту самолета, который должен был вылететь из Москвы в Дубай.

«Какое милое фото сделано за 5 минут до вылета нашего рейса в Дубай. После чего борт при разгоне на взлетной полосе совершил экстренное торможение из-за неполадок в самолете! Всех пассажиров попросили покинуть судно, даже не предоставив карман. И мы с маленьким ребенком, вспотевшим в верхней одежде, были вынуждены выходить на мороз. Особый привет желтухе, которая не изменяя себе пишет клевету и ложь, не соответствующую действительности! Мы уже поменяли билеты на другой рейс и скоро улетим», — написала Мамаева в соцести.

Футболист также прокомментировал информацию о дебоше.

Сообщалось, что Мамаев должен был улететь из Внуково вместе с семьей, но после завершения посадки капитан корабля заявил, что обнаружена техническая неисправность. В итоге всем пассажирам пришлось покинуть борт. Именно в этот бывший футболист заявил, что не покинет эконом-класс, пока ему не отдадут коляску для ребенка.

Источник утверждал, что Мамаев кричал и ругался матом, а потом ушел с семьей в зал ожидания. Вылет самолета перенесли на 23:30. Предварительно, Мамаевы уехали домой дожидаться своего рейса.
Павел Мамаев
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Мамаев — о слухах об устроенном дебоше на борту самолета: «Мы просто попросили вернуть детскую коляску»
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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