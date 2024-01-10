Тренер нальчикского «Спартака» Биджиев назвал неожиданным переход Ахметова в «Зенит»

Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев поделился мнением о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Для меня это, честно говоря, неожиданный трансфер. Здесь можно выделить несколько моментов. Ахметов перешел в команду, которая является конкурентом «Краснодара» в борьбе за первое место. Если учитывать, что в контракте Ахметова была прописана опция его выкупа за определенную сумму, то «Краснодар», наверное, ничего не мог этому противопоставить. А «Зенит» берет игрока из стана конкурента, тем самым теоретически ослабляя его», — цитирует Биджиева «Евро Футбол».

Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года. Всего он провел за команду 61 матч, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Ранее полузащитник играл за «Рубин» и ЦСКА.