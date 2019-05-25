11:14 | Футбол — РПЛ

"Зениту" исполнилось 94 года

3
Обсудить

Сегодня, 25 мая, "Зениту" исполняется 94 года, информирует официальный Твиттер команды из Санкт-Петербурга.

– Сегодня футбольному клубу "Зенит" исполняется 94 года! С праздником, сине-бело-голубые! – написано в заявлении пресс-службы клуба.

"Зенит" является чемпионом (1984) и обладателем Кубка СССР (1944), пятикратным чемпионом России. Трижды завоевал Кубок и четырежды Суперкубок России. В сезоне-2007/08 выиграл Кубок УЕФА, а в 2008-м стал обладателем Суперкубка УЕФА.

 

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

 

 

Опрос

Сколько клубов должно выступать в РПЛ?
Обсудить
голосовать
3
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 30-й тур. Финиш чемпионата
Материалы других СМИ