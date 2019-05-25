"Зениту" исполнилось 94 года

Сегодня, 25 мая, "Зениту" исполняется 94 года, информирует официальный Твиттер команды из Санкт-Петербурга.

– Сегодня футбольному клубу "Зенит" исполняется 94 года! С праздником, сине-бело-голубые! – написано в заявлении пресс-службы клуба.

"Зенит" является чемпионом (1984) и обладателем Кубка СССР (1944), пятикратным чемпионом России. Трижды завоевал Кубок и четырежды Суперкубок России. В сезоне-2007/08 выиграл Кубок УЕФА, а в 2008-м стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Сегодня футбольному клубу «Зенит» исполняется 94 года!



С праздником, сине-бело-голубые! 🎉 pic.twitter.com/UJj3bUdrWu — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 25 мая 2019 г.

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