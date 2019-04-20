"Зенит" забивает со штрафных четыре тура подряд

В матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Краснодар" защитник Ярослав Ракицкий, зимой перешедший в питерский клуб из "Шахтера", забил третий гол со штрафного в чемпионате России.
Ранее 29-летний украинский защитник наказывал за нарушения "Оренбург" и "Локомотив". Всего сине-бело-голубые в текущем розыгрыше премьер-лиги отличились прямыми ударами со штрафных уже шесть раз, причем четыре последние гола пришлись на четыре последних тура.
Голы футболистов "Зенита" прямыми ударами со штрафных
|
Дата
|
Автор гола
|
Матч
|
Счет до гола
|
04.08.2018
|
Олег Шатов
|
Арсенал (д) – 1:0
|
0:0
|
19.08.2018
|
Леандро Паредес
|
Урал (д) – 4:1
|
3:1
|
31.03.2019
|
Ярослав Ракицкий
|
Оренбург (д) – 3:1
|
1:1
|
07.04.2019
|
Ярослав Ракицкий
|
Локомотив (г) – 1:1
|
0:0
|
14.04.2019
|
Эмилиано Ригони
|
Анжи (д) – 5:0
|
3:0
|
20.04.2019
|
Ярослав Ракицкий
|
Краснодар (г) – 3:2
|
1:1
Питерцы забили прямыми ударами со штрафных всего на один гол меньше, чем все остальные клубы чемпионата суммарно. До повторения рекорда десятилетия, который делят "Локомотив"-2010 и ЦСКА-2011/12, Ракицкому и компании остается нанести один точный удар со штрафного. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по голам со штрафных
|
Клуб
|
Голы
|
Авторы голов
|
Зенит
|
6
|
Ракицкий-3, Шатов, Паредес, Ригони
|
Анжи
|
1
|
Кулик
|
Енисей
|
1
|
Ятченко
|
Краснодар
|
1
|
Ари
|
Локомотив
|
1
|
Ал.Миранчук
|
Спартак
|
1
|
Фернанду
|
Урал
|
1
|
Димитров
|
ЦСКА
|
1
|
Обляков