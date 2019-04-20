23:43 20 апреля | Футбол — РПЛ

"Зенит" забивает со штрафных четыре тура подряд

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В матче 24-го тура чемпионата России "Зенит""Краснодар" защитник Ярослав Ракицкий, зимой перешедший в питерский клуб из "Шахтера", забил третий гол со штрафного в чемпионате России.

Ранее 29-летний украинский защитник наказывал за нарушения "Оренбург" и "Локомотив". Всего сине-бело-голубые в текущем розыгрыше премьер-лиги отличились прямыми ударами со штрафных уже шесть раз, причем четыре последние гола пришлись на четыре последних тура.

Голы футболистов "Зенита" прямыми ударами со штрафных

Дата

Автор гола

Матч

Счет до гола

04.08.2018

Олег Шатов

Арсенал (д) – 1:0

0:0

19.08.2018

Леандро Паредес

Урал (д) – 4:1

3:1

31.03.2019

Ярослав Ракицкий

Оренбург (д) – 3:1

1:1

07.04.2019

Ярослав Ракицкий

Локомотив (г) – 1:1

0:0

14.04.2019

Эмилиано Ригони

Анжи (д) – 5:0

3:0

20.04.2019

Ярослав Ракицкий

Краснодар (г) – 3:2

1:1

Питерцы забили прямыми ударами со штрафных всего на один гол меньше, чем все остальные клубы чемпионата суммарно. До повторения рекорда десятилетия, который делят "Локомотив"-2010 и ЦСКА-2011/12, Ракицкому и компании остается нанести один точный удар со штрафного. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по голам со штрафных

Клуб

Голы

Авторы голов

Зенит

6

Ракицкий-3, Шатов, Паредес, Ригони

Анжи

1

Кулик

Енисей

1

Ятченко

Краснодар

1

Ари

Локомотив

1

Ал.Миранчук

Спартак

1

Фернанду

Урал

1

Димитров

ЦСКА

1

Обляков

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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