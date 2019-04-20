"Зенит" забивает со штрафных четыре тура подряд

В матче 24-го тура чемпионата России "Зенит" – "Краснодар" защитник Ярослав Ракицкий, зимой перешедший в питерский клуб из "Шахтера", забил третий гол со штрафного в чемпионате России.

Ранее 29-летний украинский защитник наказывал за нарушения "Оренбург" и "Локомотив". Всего сине-бело-голубые в текущем розыгрыше премьер-лиги отличились прямыми ударами со штрафных уже шесть раз, причем четыре последние гола пришлись на четыре последних тура.

Голы футболистов "Зенита" прямыми ударами со штрафных

Дата Автор гола Матч Счет до гола 04.08.2018 Олег Шатов Арсенал (д) – 1:0 0:0 19.08.2018 Леандро Паредес Урал (д) – 4:1 3:1 31.03.2019 Ярослав Ракицкий Оренбург (д) – 3:1 1:1 07.04.2019 Ярослав Ракицкий Локомотив (г) – 1:1 0:0 14.04.2019 Эмилиано Ригони Анжи (д) – 5:0 3:0 20.04.2019 Ярослав Ракицкий Краснодар (г) – 3:2 1:1

Питерцы забили прямыми ударами со штрафных всего на один гол меньше, чем все остальные клубы чемпионата суммарно. До повторения рекорда десятилетия, который делят "Локомотив"-2010 и ЦСКА-2011/12, Ракицкому и компании остается нанести один точный удар со штрафного. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по голам со штрафных