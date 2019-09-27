«Зенит» вылетел в Москву на матч с «Локомотивом»

«Зенит» вылетел в Москву на матч 11-го тура чемпионата России против «Локомотива», информирует пресс-служба питерцев. Встреча пройдет завтра (начало — в 19.00 по московскому времени).

Зенит лидирует в турнирной таблице. «Локомотив» идет на пятом месте.