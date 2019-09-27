«Зенит» вылетел в Москву на матч с «Локомотивом»
16:45
«Зенит» вылетел в Москву на матч 11-го тура чемпионата России против «Локомотива», информирует пресс-служба питерцев. Встреча пройдет завтра (начало — в 19.00 по московскому времени).
Зенит лидирует в турнирной таблице. «Локомотив» идет на пятом месте.
Санкт-Петербург ? Москва #ЛокоЗенит pic.twitter.com/uPTKixyjYZ— ФК «Зенит"? (@zenit_spb) September 27, 2019
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи
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