«Зенит» выиграл пятый чемпионат подряд. Лучшая серия была только у «Спартака» Романцева
«Зенит», обыграв на «Газпром Арене» «Спартак» (3:2), в пятый раз подряд завоевали золотые медали чемпионата.
Победная серия команды Сергея Семака — вторая по продолжительности за всю историю отечественного футбола. Только «Спартак» конца 1990-х — начала 2000-х дольше не опускался ниже первого места — шесть лет.
В советской истории лучшими были результаты ЦДКА 1940-х и киевского «Динамо» 1960-х, которые выигрывали трофей в трех сезонах к ряду.
Самые продолжительные чемпионские серии в истории чемпионатов СССР и России
|
Команда
|
Тренер
|
Годы побед
|
Серия побед
|
Спартак
|
Георгий Ярцев (1996), Олег Романцев (1997-2001)
|
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
|
6
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
|
5
|
ЦДКА
|
Борис Аркадьев
|
1946, 1947, 1948
|
3
|
Динамо К
|
Виктор Маслов
|
1966, 1967, 1968
|
3
|
Спартак
|
Олег Романцев
|
1992, 1993, 1994
|
3
|
Спартак
|
Константин Квашнин (1938), Петр Попов (1939)
|
1938, 1939
|
2
|
Динамо
|
Борис Аркадьев (1940), Михаил Якушин (1945)
|
1940, 1945
|
2
|
ЦДКА/ЦДСА
|
Борис Аркадьев
|
1950, 1951
|
2
|
Спартак
|
Василий Соколов
|
1952, 1953
|
2
|
Динамо К
|
Валерий Лобановский, Олег Базилевич
|
1974, 1975
|
2
|
Динамо К
|
Валерий Лобановский
|
1980, 1981
|
2
|
Динамо К
|
Валерий Лобановский
|
1985, 1986
|
2
|
ЦСКА
|
Валерий Газзаев
|
2005, 2006
|
2
|
Рубин
|
Курбан Бердыев
|
2008, 2009
|
2
|
Зенит
|
Лучано Спаллетти
|
2010, 2011/12
|
2
|
ЦСКА
|
Леонид Слуцкий
|
2012/13, 2013/14
|
2
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
7
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5