20:03 | Футбол — РПЛ

"Зенит" сам привез себе опасные моменты". Иванович - о матче со "Спартаком"

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Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в перерыве матча 20-го тура против "Спартака" заявил, что его команда сама привезла себе опасные моменты. Счет составляет 1:1. 

- Мы контролировали игру, но сами привезли себе опасные моменты, - сказал Иванович в эфире канала "Матч Премьер". - Мы хотим рисковать и играть. Думаю, получилась интересная игра в первом тайме. Надеемся, мы добавим и все отдадим, чтобы выиграть. Ничья устроит? Так не думаем ни мы, ни "Спартак". 

Спартак - Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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