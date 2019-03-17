"Зенит" сам привез себе опасные моменты". Иванович - о матче со "Спартаком"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в перерыве матча 20-го тура против "Спартака" заявил, что его команда сама привезла себе опасные моменты. Счет составляет 1:1.

- Мы контролировали игру, но сами привезли себе опасные моменты, - сказал Иванович в эфире канала "Матч Премьер". - Мы хотим рисковать и играть. Думаю, получилась интересная игра в первом тайме. Надеемся, мы добавим и все отдадим, чтобы выиграть. Ничья устроит? Так не думаем ни мы, ни "Спартак".

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